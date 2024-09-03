В Газе началась кампания вакцинации от полиомиелита

Первый этап кампании вакцинации от полиомиелита под руководством ООН начался в центральных районах Газы. В ближайшие дни в секторе планируется привить более 600 000 детей в возрасте до 10 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр новостей ООН.

Сотни семей в секторе с раннего утра воскресенья стоят в очередях в ожидании вакцины, призванной остановить распространение вируса, в появлении которого обвиняют антисанитарные условия. В августе в Газе полиомиелит был диагностирован у 10-месячного ребенка. Это первый случай заболевания за 25 лет.

На пресс-конференции Сэм Роуз, представитель агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), заявил, что в 25 точках в центральных районах Газы в рамках кампании вакцинации работает 200 команд специалистов.

Гонка со временем

Чтобы остановить вспышку полиомиелита в Газе и предотвратить распространение вируса за пределами сектора, медицинским работникам необходимо будет вакцинировать не менее 90 процентов детей в ходе каждого этапа иммунизации.

Кампания, организованная БАПОР, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Палестины, проводится в два этапа, поскольку дети получат две дозы оральной вакцины от полиомиелита. Между первой и второй дозой должно пройти четыре недели.

По договоренности с Израилем, в ходе первого раунда объявлены три гуманитарные паузы, по три дня каждая, для центральных, северных и южных районов Газы соответственно. В ходе пауз боевые действия будут приостанавливаться на 8-9 часов каждый день.

Комментируя запуск кампании в социальных сетях, глава БАПОР Филипп Лазарини назвал ее «гонкой со временем». Прогресс в проведении вакцинации будет анализироваться каждый день. При необходимости каждая из гуманитарных пауз может быть продлена на один день.

Безопасность в ходе кампании

Агентства ООН, участвующие в кампании, и руководство Организации подчеркнули важность обеспечения безопасности работников здравоохранения и населения Газы.

«Чтобы это сработало, стороны конфликта должны соблюдать временные паузы в районе [проведения вакцинации]», – написал Лазарини в социальных сетях. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что «в конечном итоге лучшая вакцина для этих детей – это мир».

Ранее сообщалось о планах начать в секторе Газа вакцинацию от полиомиелита.