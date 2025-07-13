В Газе из-за атак Израиля за сутки погибли 110 палестинцев

Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, в том числе были убиты 34 человека, ожидавших продовольственных пайков около пункта распределения Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF) на юге Рафаха.

Телеканал также приводит данные министерства здравоохранения Газы, согласно которым более 800 палестинцев были убиты и около 5 тыс. ранены на объектах GHF с тех пор, как эта организация начала в конце мая свою деятельность в анклаве.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

Ранее сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС потребовало ликвидации управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), возложив на него ответственность за гибель мирных жителей.