В Гааге митинг крайне правых перерос в столкновения с полицией

Демонстрация ультра правых начиналась на площади Маливельд в Гааге под эгидой протеста против политики предоставления убежищ мигрантам. Тем не менее, позже акция переросла в серьезные беспорядки и столкновения с полицией. Полиция Нидерландов применила слезоточивый газ и водомёты.

В то же время протестующие устроили отдельные погромы в центре Гааги. Полиция сообщила об аресте нескольких человек в связи с беспорядками. Точное число пока неизвестно.

- В настоящее время мы собираем информацию и опубликуем заявление позднее сегодня, — сообщил представитель полиции.

Многие из протестующих националистов были одеты в черное и в масках. Сообщается, что они нападали на сотрудников полиции и полицейские машины в районе Маливельд, используя палки, камни, колпаки и бутылки. Они также нападали на лошадей стражей порядка и подожгли полицейскую машину.

Местные СМИ пишут, что демонстрацию организовала некая активистка Элс из Зутермера. «Элс Рехтс», как она себя называет, организовала краудфандинговую кампанию на Gofundme, в ходе которой ей удалось собрать почти 20 000 евро на организацию демонстрации. Ее призыв к демонстрации широко разошелся в социальных сетях, и на него откликнулась большая группа людей.

Некоторые демонстранты пришли к Маливельду с голландскими флагами и баннерами с лозунгами вроде «Встаньте на защиту Нидерландов, прежде всего нашего народа» и «Нидерланды говорят нет центрам предоставления убежища». Несколько участников были в футболках с надписью «К чёрту Антифа».

Премьер-министр Дик Схооф заявил через соцсеть X, что «тревожные и странные кадры насилия совершенно неприемлемы».

- Совершенно неприемлемо, что участники беспорядков напали на полицейских и, среди прочего, уничтожили полицейские машины и офис партии D66. Мы с глубочайшим уважением относимся к действиям полиции, спецназа и мэра Ван Занена. Мы абсолютно уверены, что полиция и прокуратура сделают всн возможное, чтобы арестовать и привлечь к ответственности виновных. Всегда есть место демонстрациям, но не насилию – отметил премьер-министр страны.

Министр юстиции Фоорт ван Остен (VVD) также высказался в социальных сетях: «Это насилие в отношении полиции абсолютно неприемлемо. Демонстрации — это прекрасное дело в Нидерландах, но руки прочь от наших офицеров! Они обеспечивают нашу безопасность. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте указания мэра и полиции».