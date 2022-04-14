В ФРГ экстремисты планировали теракты на объектах энергоснабжения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Немецкая полиция задержала праворадикальную группировку, планировавшую нападение на национальную энергосистему, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

По данным немецких СМИ, экстремистская группировка в своем чате планировала теракты на объекты энергосистемы с целью отключения электричества по всей стране. Они надеялись создать «ситуацию, подобную гражданской войне», чтобы свергнуть демократическую систему правления, отметили в местной полиции.

Следователи западной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц считают, что ими предотвращена деятельность праворадикальной экстремистской группировки. Лица из группы, называющей себя «Vereinte Patrioten» (Объединенные патриоты) планировали взрывы бомб на энергетической инфраструктуре Германии в надежде вызвать длительные общенациональные перебои в подаче электроэнергии, которые спровоцировали бы дестабилизирующую ситуацию среди жителей.

Экстремисты полагали, что такая атака затем позволила бы свергнуть избранное правительство Германии и, в конечном счете, демократическую систему страны. В полиции добавили, что против подозреваемых были проведены общенациональные рейды, в том числе обыски по местам жительства и т.д.

Аресты в среду произошли всего спустя неделю после масштабной общенациональной полицейской операции, приведшей к арестам четырех ключевых лиц в ультраправых организациях Германии. Тогда около 800 полицейских провели рейды в 60 местах, связанных с неонацистскими группировками «Подразделение Атомваффен» (AWD), «Combat 18» (C18) и «Knockout 51» (K51).