В Финляндии облили краской здание министерства обороны

Как сообщает портал Yle, фасад здания был окрашен розовой краской примерно в 01:42 по местному времени. По предварительным данным, к акции причастны мужчина и женщина, которым удалось скрыться с места происшествия.

Ответственность за случившееся взяла на себя активистская группа Palestine Action, выступающая против военных действий в секторе Газа и сотрудничества финского оборонного ведомства с израильскими оборонными компаниями. По заявлениям участников группы, использовалась водорастворимая краска.

В полиции Хельсинки уточнили, что расследование находится на начальной стадии, личность подозреваемых устанавливается.

Ранее стало известно, что Казахстан и Финляндия разрабатывают совместный проект в сфере геологии.