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    16:25, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    В Финляндии облили краской здание министерства обороны

    Неизвестные облили краской здание Министерства обороны Финляндии в Хельсинки. Инцидент произошел в ночь на пятницу, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Неизвестные облили краской здание Министерства обороны Финляндии в Хельсинки
    Фото : Yle

    Как сообщает портал Yle, фасад здания был окрашен розовой краской примерно в 01:42 по местному времени. По предварительным данным, к акции причастны мужчина и женщина, которым удалось скрыться с места происшествия.

    Ответственность за случившееся взяла на себя активистская группа Palestine Action, выступающая против военных действий в секторе Газа и сотрудничества финского оборонного ведомства с израильскими оборонными компаниями. По заявлениям участников группы, использовалась водорастворимая краска.

    В полиции Хельсинки уточнили, что расследование находится на начальной стадии, личность подозреваемых устанавливается.

    Ранее стало известно, что Казахстан и Финляндия разрабатывают совместный проект в сфере геологии.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Финляндия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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