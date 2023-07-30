В Фергане загорелось караоке-кафе: 6 человек погибли, 7 – в больнице

ФЕРГАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар с человеческими жертвами произошел 29 июля в Фергане. Загорелось караоке-кафе на первом этаже 4-х этажного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на nuz.uz.







Как сообщается, информация о возгорании поступила в 11:39. Тушением занимались 6 пожарно-спасательных расчетов, которые прибыли к месту происшествия в 11:44. В 11:48 пожар был локализован, а в 11:56 полностью потушен.

В результате пожара 6 человек погибли. Еще 7 человек госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению президента сформирована правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Комиссия уже выехала в Ферганскую область для расследования происшествия и оказания помощи пострадавшим.