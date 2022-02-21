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В федерации конькобежцев рассказали об упразднении должностей вице-президентов и сроках ЧРК по фигурному катанию

21 Февраля 2022 15:58
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В федерации конькобежцев рассказали об упразднении должностей вице-президентов и сроках ЧРК по фигурному катанию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальной федерации конькобежцев официально уведомили всех заинтересованных лиц в том, что чемпионат РК по фигурному катанию состоится согласно утвержденному положению - в декабре 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Чемпионат состоится в декабре 2022 года. О месте и точной дате проведения участникам будет сообщено дополнительно», - сообщили в федерации.

В федерации также заявили, что ранее отправленная в регионы телеграмма от 21 января 2022 года, с уведомлением о проведении чемпионата Казахстана по фигурному катанию на коньках в период 21-23 февраля 2022 года в Алматы, подписанная вице-президентом Оксаной Тен, не имеет силы.

«Федерация напоминает, что вице-президенты НФК не имеют права подписи и использования печати, равно как и права принятия единоличных решений. Положения о проведении республиканских соревнований рассматриваются коллегиально, с учетом интересов спортсменов и мнения тренерского состава. Согласовываются федерацией и направляются на утверждение в Министерство культуры и спорта», - добавили в НФК.

Кроме того, Национальная федерация конькобежцев посчитала неудовлетворительными результаты олимпийского цикла и имеющуюся систему административного управления. Решением собрания учредителей ф едерация с 11 февраля 2022 года упразднила должности вице-президентов НФК.

«Федерация уверена, что пришло время реформ и изменений. Фигурному катанию нужна четкая система принятия решения с понятными для всех зонами ответственности. Пришло время эффективных менеджеров, способных работать в команде, формировать внятную вертикаль подготовки и роста спортсменов, прозрачную систему финансирования и справедливого судейства.

Федерация готовит ряд конкретных реформ и открыто признала, что начинать необходимо с собственной структуры. Принятая учредителями новая структура позволит исключить ряд постоянно возникающих противоречий, конфликтов интересов, дублирование функций и т.д. Также эти изменения позволят наладить конкретную работу между исполкомом федерации с одной стороны, тренерами, спортсменами и их родителями с другой стороны.

Вместе с тем федерация благодарит Тен О.А. за проделанную работу и вклад, внесенный в развитие фигурного катания. Руководство федерации уверенно, что реструктуризация НФК сделает более эффективным сотрудничество с фондом и академией, возглавляемыми Тен О.А.», - говорится в сообщении НФК.

Ранее Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК.


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#Отставки    #Спорт   #Фигурное катание  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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