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Въезжающих в Павлодар на блокпостах встретили шоколадом волонтеры

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Декабря 2020, 15:01
Въезжающих в Павлодар на блокпостах встретили шоколадом волонтеры

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатной раздачей шоколадок и государственных флагов поздравляли с Днем Независимости водителей на блокпостах павлодарские волонтеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Как прокомментировала представитель Павлодарского филиала общества Красного Полумесяца РК Дана Серембаева, волонтеры Павлодара совместно с отделом внутренней политики приехали на блокпосты, чтобы поздравить граждан с Днем Независимости.

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«Мы решили нашей маленькой и доброй акцией создать гражданам праздничное настроение», – пояснила Дана Серембаева.

По данным пресс-центра отдела внутренней политики, поздравительная акция прошла на всех блокпостах, выставленных на въездах в Павлодар.

Напомним, вчера Павлодарская область вышла из «красной зоны» по коронавирусу, а сегодня сообщили, что с 16 декабря блокпосты будут сняты.


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