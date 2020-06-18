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Въезд в турзоны закроют в Казахстане 20 – 21 июня

18 Июня 2020 12:46
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Въезд в турзоны закроют в Казахстане 20 – 21 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение ввести дополнительные ограничения в выходные дни – 20 – 21 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Одно из ограничений касается туристических зон.

«З акрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах — соблюдать социальное дистанцирование», - говорится в решении.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в республике усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня. Кроме того, глава Правительства поручил акимам регионов расширить охват ПЦР-тестирования населения.


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#Туризм   #Коронавирус  
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