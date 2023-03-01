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Въезд на территорию Алматинского заповедника запретили из-за лавины

1 Марта 2023, 11:37
Въезд на территорию Алматинского заповедника запретили из-за лавины Фото: instagram.com/bioreserve.almaty

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территорию Алматинского государственного природного заповедника обрушились лавины высотой 1,5 метра и длиной до 15 метров. Силами государственных инспекторов ведется работа по очистке дорог от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Алматинского государственного природного заповедника 24 февраля 2023 года по правому и левому Талгарскому ущелью в нескольких местах на дорогах пожарной безопасности, ведущих к служебным кордонам, обрушились лавины высотой 1,5 метра и длиной до 15 метров. Силами государственных инспекторов ведется работа по очистке дорог от снега. В связи с этим запрещается въезд посторонних лиц на территорию заповедника», - сообщили в Алматинском заповеднике.

Ранее в ДЧС Алматы предупреждали о возможном сходе лавин в период 24-25 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы. Спасатели рекомендовали жителям воздержаться от походов в горы.


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