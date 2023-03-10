Въезд на Шымбулак ограничили для авто с двигателями внутреннего сгорания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 апреля этого года ограничат въезд транспортных средств на территорию горнолыжного курорта «Шымбулак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изменения в постановление «Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях Алматы» принял акимат мегаполиса в целях снижения транспортной нагрузки и антропогенного воздействия на окружающую среду.

«Изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года», - сообщили в пресс-службе акимата.

Теперь ограничение въезда на территорию горнолыжного курорта «Шымбулак» будет действовать для всех транспортных средств, за исключением автомобилей на электрическом двигателе (электромобилей), специальной техники и транспортных средств экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.

«Принимаемые меры позволят снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, минимизируя воздействие на окружающую среду особо охраняемой природной территории», - пояснили в акимате.

Ранее въезд на охраняемую природную территорию был разрешен также лицам, имеющим недвижимость и проживающим в зоне ГК «Шымбулак», без ограничений по типу двигателя транспортного средства.

«С 1 сентября 2023 года также вступит в силу ограничение въезда для транспортных средств, принадлежащих и (или) обслуживающих юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории ГРПП «Медеу». При этом субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена возможность приобретения автомобилей на электрическом двигателе за счет льготного залогового кредита под 6% годовых сроком до 7 лет с максимальной суммой займа до 30 млн тенге через АО «СПК «Алматы». Собственное участие заемщика должно составлять не менее 50% от суммы покупки», - добавили в ведомстве.

Основная цель введения ограничений на въезд автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания на жидком топливе – снижение вредных выбросов, сохранение и рациональное использование природных ресурсов и естественной окружающей среды. В международной практике экологические зоны отмечены специальным знаком Low Emission Zone (LEZ), что означает «зона с низким уровнем выбросов». В зарубежных странах система LEZ действует круглогодично 24/7, включая выходные и праздничные дни.

В декабре прошлого года заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров заявил, что автомобили на бензине и дизеле, а также на автогазе больше не будут въезжать на территорию Шымбулак после принятия проекта постановления акимата.