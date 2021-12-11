В Европе опасаются, что омикрон станет доминирующим штаммом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Эпидемическая ситуация в Европе остается крайне тревожной. В Великобритании за сутки выявлено более 58 тысяч инфицированных. Санитарные власти королевства не исключают, что уже к середине декабря новый штамм коронавируса омикрон станет доминирующим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Британцев призывают не медлить с бустерной дозой вакцины от ковида, подчеркивая, что третья прививка значительно повышает защиту от заражения омикроном.

В Португалии с 18-19 декабря планируют прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. В первую очередь вакцинировать будут тех, у кого есть сопутствующие заболевания. С начала распространения коронавирусной инфекции в 10-миллионной Португалии было выявлено более 1,18 млн случаев заражения, свыше 18,6 тыс. пациентов умерли.

В Германии система здравоохранения испытывает огромную нагрузку. В реанимационном отделении этой крупной мюнхенской больницы пациентами с ковидом занято три четверти мест. По словам главного врача, дела бы обстояли лучше, если бы вакцинированных от коронавируса людей было больше. В пятницу парламент страны одобрил законопроект об обязательной вакцинация для представителей ряда профессиональных групп, в том числе персонала больниц и домов престарелых.