РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Европе начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

    None
    None
    РИМ - ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Италия начала прививать третьей дозой вакцины от коронавируса людей с подавленной иммунной системой, в том числе онкологических больных и реципиентов имплантов (таких людей в Италии около 3 миллионов). После этого третий раунд кампании по вакцинации пройдёт в домах для престарелых и среди медработников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В Великобритании с понедельника третьей дозой препарата смогут привиться граждане старше 50 лет и те, кто находится в группе риска.

    Канцелярия премьер-министра Франции сообщила в понедельник, что готовится новый законопроект, касающийся вопросов здравоохранения. Документ будет поставлен на обсуждение совета министров 13 октября и войдёт в силу с 15 ноября в случае одобрения.

    Тем временем немецкая компания BioNTech совместно с американским партнёром Pfizer объявили об успешном завершении испытаний вакцины, предназначенной для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для этого были использованы втрое меньшие, чем для взрослых, дозы препарата, но они дали тот же результат.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Европа Мировые новости
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!