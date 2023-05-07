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В Европарламенте прошел день открытых дверей

Автор:  
Арнур Рахимбеков
7 Мая 2023, 22:40
В Европарламенте прошел день открытых дверей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу Европейский парламент в Брюсселе открыл свои двери для всех желающих, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках празднования Дня Европы Европейский парламент принимал всех желающих в своем основном здании в Брюсселе.

День Европы посвящен подписанию 9 мая 1950 года декларации Шумана - плана, целью которого было обеспечение долгосрочного мира в послевоенной Европе, и заложившего первые основы Европейского союза.

ЕС защищает универсальные ценности, представленные 12 звездами европейского флага: гармония, солидарность, единство, демократия, свобода и ее защита, а также основные права человека.

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6 мая жители бельгийской столицы и ее гости смогли вступить в дебаты с депутатами Европарламента в основном зале заседаний, ознакомиться с интерактивными презентациями основных политических партий Европарламента и принять участие в других мероприятиях.

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В течение мая Европарламент приглашает местных жителей и туристов принять участие в ряде мероприятий в других странах-членах ЕС, в том числе в местах выездной работы парламента: Люксембурге, Страсбурге и Брюсселе.


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