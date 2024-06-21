В Европарламенте поменялась третья по численности фракция

Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) увеличила численность своих депутатов в Европейском парламенте до 83 членов (всего в ЕП 720 депутатов), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Во вторник «Европейские консерваторы и реформисты» приняли в свои ряды новых членов за счет чего увеличили общее число партии, став третьей по счету фракцией ЕП.

На заседании фракции в Брюсселе были официально приняты следующие новые депутаты Европарламента: Кристоффер Сторм от партии «Датские демократы» (Danmarksdemokraterne); Ивайло Вальчев от болгарской партии «Есть такой народ» (Има такув народ, ITN); Аурелиюс Верыга от партии «Союз фермеров и зеленых Литвы» (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga); французские депутаты Марион Марешаль, Гийом Пельтье и Лоуренс Трошу.

Группа ECR считает себя конструктивной правоцентристской силой в Европейском парламенте. Учредительное заседание группы с избранием председателя запланировано на 26 июня.

Наиболее крупным объединением в новом Европарламенте становится «Европейская народная партия», в составе которой 190 евродепутатов. На втором месте «Социал-демократы», а «Европейские консерваторы и реформисты» становятся третьими.