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    20:16, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    В Европарламенте поменялась третья по численности фракция

    Европарламент
    Фото: Unsplash

    Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) увеличила численность своих депутатов в Европейском парламенте до 83 членов (всего в ЕП 720 депутатов), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Во вторник «Европейские консерваторы и реформисты» приняли в свои ряды новых членов за счет чего увеличили общее число партии, став третьей по счету фракцией ЕП.

    На заседании фракции в Брюсселе были официально приняты следующие новые депутаты Европарламента: Кристоффер Сторм от партии «Датские демократы» (Danmarksdemokraterne); Ивайло Вальчев от болгарской партии «Есть такой народ» (Има такув народ, ITN); Аурелиюс Верыга от партии «Союз фермеров и зеленых Литвы» (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga); французские депутаты Марион Марешаль, Гийом Пельтье и Лоуренс Трошу.

    Группа ECR считает себя конструктивной правоцентристской силой в Европейском парламенте. Учредительное заседание группы с избранием председателя запланировано на 26 июня.

    Наиболее крупным объединением в новом Европарламенте становится «Европейская народная партия», в составе которой 190 евродепутатов. На втором месте «Социал-демократы», а «Европейские консерваторы и реформисты» становятся третьими.

    Теги:
    Европа Европарламент Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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