В Европарламенте отметили 20-летний юбилей банкнот и монет евро

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - На открытии очередной сессии Европейского парламента в городе Страсбурге (Франция) депутаты провели церемонию по случаю 20-летия банкнот и монет евро, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на церемонии, президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что евро «действительно является одним из величайших достижений ЕС, о чем свидетельствует недавний опрос «Евробарометра», показывающий, что 78% жителей оценили общую валюту как «хорошее явление».

«Евро — это европейская интеграция, единство, стабильность, идентичность, солидарность. Это как осязаемая история успеха», — добавила недавно избранная глава Европарламента Р.Метсола.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала: «Евро упростил жизнь европейцев и принес ощутимые экономические выгоды. Это позволило процветать торговле, поддержало свободное передвижение людей, товаров и услуг и позволило гражданам работать, учиться и путешествовать по 19 государствам-членам без необходимости обменивать валюту. Он объединил нас через границы, языки и культуры. Совместное использование валюты — это больше, чем просто использование одних и тех же средств платежа; это часть общего дела».

Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони считает, что евро - одно из самых успешных начинаний Евросоюза. Тем не менее, экономический и валютный союз все еще должен быть завершен путем создания банковского союза и союза рынков капитала, а также путем улучшения общего экономического управления. В результате чего есть возможность также повысить роль евро.