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В Европарламенте обсудят будущее женщин Европы после пандемии COVID-19

1 Марта 2022 09:28
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В Европарламенте обсудят будущее женщин Европы после пандемии COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе депутаты Европарламента и национальные парламентарии стран Евросоюза обсудят будущее европейских женщин после пандемии COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Завтра в г.Брюсселе начнет работу внеочередная сессия Европарламента, в рамках которой в четверг состоится заседание межпарламентского комитета, посвященное Международному женскому дню (8 марта).

Данный комитет ежегодно в канун международного женского дня объединяет депутатов Европарламента и национальных депутатов для обсуждения гендерного равенства и прав женщин.

Тема заседания этого года – «Амбициозное будущее для европейских женщин после COVID-19: гендерное равенство в удаленной работе и неоплачиваемая работа по уходу после пандемии».

Также будет опубликован экспресс-опрос Евробарометра, основанный на интервью только с женщинами. В нем основное внимание будет уделено последствиям пандемии COVID-19 с разных точек зрения: влиянию правительственных мер на психическое здоровье и финансовое и экономическое положение европейских женщин, росту психического и физического насилия в отношении женщин и тому, какими, по мнению женщин, должны быть приоритеты депутатов Европарламента.

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#Евросоюз   #Европа   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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