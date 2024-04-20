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    18:17, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В эвакопунктах ЗКО консультируют граждан по вопросам восстановления документов

    паспорт, удостоверение
    Фото: Kazinform

    В Западно-Казахстанской области насчитывается 27 эвакуационных пунктов. Сейчас там работают сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан», они принимают обращения граждан, а также проводят консультации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам директора филиала НАО «Правительство для граждан» по ЗКО Надира Курумбаева, для местных жителей также запустили telegram-бот Batys Today, который готов предоставить всю необходимую информацию.

    — Совместно с акиматом города Уральска организовали в эвакуационных пунктах места для сотрудников «Правительство для граждан». Они проводят консультации, принимают обращения граждан, документы которых остались в воде, и через Центры обслуживания населения помогают восстановить документы, — заявил Н. Курумбаев на брифинге в СЦК.

    Напомним, что в Западно-Казахстанской области 9 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения.

    Теги:
    Казахстанцы Регионы Казахстана Регионы Правительство для граждан Эвакуация Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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