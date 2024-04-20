В эвакопунктах ЗКО консультируют граждан по вопросам восстановления документов

В Западно-Казахстанской области насчитывается 27 эвакуационных пунктов. Сейчас там работают сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан», они принимают обращения граждан, а также проводят консультации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора филиала НАО «Правительство для граждан» по ЗКО Надира Курумбаева, для местных жителей также запустили telegram-бот Batys Today, который готов предоставить всю необходимую информацию.

— Совместно с акиматом города Уральска организовали в эвакуационных пунктах места для сотрудников «Правительство для граждан». Они проводят консультации, принимают обращения граждан, документы которых остались в воде, и через Центры обслуживания населения помогают восстановить документы, — заявил Н. Курумбаев на брифинге в СЦК.

Напомним, что в Западно-Казахстанской области 9 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения.