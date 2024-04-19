РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:33, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Девять населенных пунктов остаются без транспортного сообщения в ЗКО

    паводки, спасатели
    Фото: ДЧС ЗКО

    Девять населенных пунктов остаются без транспортного сообщения в Западно-Казахстанской области, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

    В Западно-Казахстанской области на контроле находится перелив через автодорогу местного значения и 22 размывов дорожного полотна.

    Без транспортного сообщения находятся девять населенных пунктов в Каратюбинском и Чингирлауском районах. Объявлены шесть ЧС местного масштаба. Подтоплены 2 994 дачных дома.

    На реке Урал (Жайык) сохраняется повышение уровня воды. Производится укладка мешкотары, возведение защитных дамб и откачка воды с подтопленной территорий.

    паводки, спасатели
    Фото: ДЧС ЗКО
    паводки, спасатели
    Фото: ДЧС ЗКО
    паводки, спасатели
    Фото: ДЧС ЗКО

    Эвакуирован 13 771 человек, в том числе 5 717 детей, 19 жителей с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах находятся 2 314 человек, из них 1009 детей, у родственников — 11 457 человек. В безопасные места отогнано 4 925 домашних животных.

    Всего по области откачано более 1 020 тысяч м3 талых вод, разложено более 979 788 штук мешкотары и 12 583 тысячи тонн инертного материала.

    паводки, спасатели
    Фото: ДЧС ЗКО

    На аварийно-спасательные работы задействовано 10 444 человека, 1 715 единиц техники, 212 водооткачивающих средств, 164 плавательных средства и три воздушных судна. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ дополнительно были привлечены силы и средства из других регионов.

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Регионы Транспорт Река Урал Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!