В этом здании объявили независимость – как выглядит теперь исторический объект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 16 декабря 1991 года Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». МИА «Казинформ» рассказывает о здании, где было принято судьбоносное для страны решение.

Здание находится в историческом центре Алматы – главный фасад здания выходит на площадь «Астана», которую в народе именуют Старой площадью. Интересна его история, строить здание для Дома правительства КазССР начали в 1938 году, но в годы войны строительство приостановилось. Строительство здания завершилось в 1957 году, а в 1972 году к нему были пристроены два крыла.





Изначально в здании размещались Верховный Совет, Совет Министров и Центральный комитет Компартии Казахской ССР, который в 1980 году переехал в новое здание. После обретения независимости здесь располагался акимат Алматинской области. С 2001 по сегодняшний день – Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ). В 2016 году состоялась торжественная церемония открытия памятной доски на фасаде здания КБТУ (Верховного Совета) - места принятия Конституционного Закона «О государственной независимости Республики Казахстан».





Провести нам «экскурсию» по зданию согласился PR-менеджер КБТУ – Диаз Абылкасов. Он отметил, что старые сотрудники уже ушли на пенсию, но он кое-что успел у них узнать об истории здания.





Прошлым летом в центральном зале здания, на спонсорские деньги, сделали ремонт. На обновление зала, где принимались судьбоносные решения, ушло чуть больше месяца.

«Мы строго придерживались всех регламентов, потому что здание находится под охраной государства как исторический памятник. Главное, что было сделано – мы восстановили работу коммуникаций: отопление, вентиляция, новую звуковую систему поставили, так как теперь этот зал - не зал заседаний , он для студенческих мероприятий. Освещение было заменено, люстры все остались, но поставили новые светодиодные лампы. Был отполирован заново паркет», - сказал Диаз Абылкасов.









На крыше круглого зала, на куполе поставили солнечные батареи производства КБТУ – это позволило «закрыть» потребности в освещении зала.





«В круглом зале заменили обшивку на старых сиденьях. Старая обшивка из натуральной кожи пришла в негодность, новую обшивку сделали того же цвета из дерматина, сохранив старую набивку. Ряды сидений были оборудованы специальной связью для депутатов, это все не работало, мы просто их закрыли сверху деревянными планками», - отметил наш собеседник.

Несколько старых сидений в первозданном виде сохранились на втором этаже зала.













На заседания депутаты Верховного Совета входили со стороны улицы Казыбек би.





Сейчас здесь аллея выпускников





В коридорах здания сохранились элементы советского декора, старые светильники, окна.





В одном из кабинетов, где когда-то сидели помощники первого секретаря компартии КазССР и его охрана, сейчас работает декан Международной школы экономики КБТУ профессор Гэйвин Кретчмар.





«Для меня самое интересное, что я работаю там, где работал первый секретарь ЦК Компартии КазССР Динмухаммед Кунаев. Сам я из Шотландии. У меня такое ощущение, что работаю в музее. Мы в Международной школе экономики оформили соседний зал в стиле Лондона – он называется London room, а тот зал, где раньше был кабинет Кунаева, называется Kunaev room. По значимости эти кабинеты стоят на ступень ниже, чем зал, где была принята независимость, самое важное помещение в этом здании. Собственно, здесь была принята независимость, поэтому историческое значение здания сложно переоценить. Здесь мы находимся в одном шаге от перехода от советского Казахстана к независимому», - сказал он.









Говоря о своей работе в Казахстане, профессор отметил высокий уровень казахстанских студентов.

К слову, Гэйвин Кретчмар и его семья собирают картины казахстанских художников, поэтому о стране он знает не понаслышке.

Здесь был один из кабинетов первого секретаря ЦК Компартии. Сейчас здесь аудитория, в которой сохранилась карта тех времен.





Из окон открывается прекрасный вид на парк





Столовая осталась на том же месте, что и была раньше. Правда, ее интерьер серьезно переоформили.





Также именно в этом здании было принято решение о переносе столицы.