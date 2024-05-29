В этом году в Туркестанской и Кызылординской областях не должно быть проблем с поливом - Минводы

В этом году аграриям Туркестанской и Кызылординской областей не должно быть проблем с поливной водой в период вегетации. Об этом заявил заместитель министра водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов на заседании Комитета по аграрным вопросам в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вы знаете, что в южных регионах страны, где развито сельское хозяйство - Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в последние годы возникают проблемы с водоснабжением из-за нехватки воды, поступающей по трансграничным рекам в вегетационный период. В этом году по сравнению с прошлым годом в Токтагульском водохранилище собрано 806 миллионов кубических километров воды, а в Кировском водохранилище - 106 миллионов кубических километров воды, - сказал Ерболат Ибрайханов.

Вице-министр также отметил, что 12 апреля текущего года в Шымкенте состоялось 86-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. В рамках совещания утверждены лимиты каскадов водохранилищ на вегетацию 2024 года и расчетный режим работы для бассейнов рек Сырдарья и Амударья. Согласно графику работы каскада Нарын-Сырдарьинских водохранилищ, в вегетацию 2024 года сток в Шардаринское водохранилище должен составить около 3,692 млн кубических километров, а лимит подачи воды в казахстанский участок канала Достык должен составить 922 миллиона кубических километров.