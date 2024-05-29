РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 28 Май 2024 | GMT +6

    В этом году в Туркестанской и Кызылординской областях не должно быть проблем с поливом - Минводы

    орошение
    Фото: pixabay.com

    В этом году аграриям Туркестанской и Кызылординской областей не должно быть проблем с поливной водой в период вегетации. Об этом заявил заместитель министра водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов на заседании Комитета по аграрным вопросам в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Вы знаете, что в южных регионах страны, где развито сельское хозяйство - Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в последние годы возникают проблемы с водоснабжением из-за нехватки воды, поступающей по трансграничным рекам в вегетационный период. В этом году по сравнению с прошлым годом в Токтагульском водохранилище собрано 806 миллионов кубических километров воды, а в Кировском водохранилище - 106 миллионов кубических километров воды, - сказал Ерболат Ибрайханов.

    Вице-министр также отметил, что 12 апреля текущего года в Шымкенте состоялось 86-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. В рамках совещания утверждены лимиты каскадов водохранилищ на вегетацию 2024 года и расчетный режим работы для бассейнов рек Сырдарья и Амударья. Согласно графику работы каскада Нарын-Сырдарьинских водохранилищ, в вегетацию 2024 года сток в Шардаринское водохранилище должен составить около 3,692 млн кубических километров, а лимит подачи воды в казахстанский участок канала Достык должен составить 922 миллиона кубических километров.

    - С учетом запасов воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском водорегуляторе полученные объемы должны позволить производителям сельхозпродукции Туркестанской и Кызылординской областей обеспечить потребность в оросительной воде в период вегетации, - заключил Ерболат Ибрайханов.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Регионы Кызылординская область Вода Жамбылская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!