В этом году по программе «7-20-25» планируется выдать свыше 6 тысяч кредитов - Ускенбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018 году по программе «7-20-25» планируется выдать порядка 6,6 тысяч кредитов. Об этом в интервью primeminister.kz сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.

«В 2018 году по программе «7-20-25», при условии привлечения средств на сумму 100 млрд тенге банками-участниками при средней сумме выдачи одного кредита на сумму 15 млн тенге, планируется выдать порядка 6,6 тысяч кредитов», - сказал Каирбек Ускенбаев.

К. Ускенбаев напомнил, что, по данным Национального банка РК, по данной программе по состоянию на 18 июля в банки-участники поступило 5528 заявок от граждан, из них на рассмотрение кредитной комиссии направлены 148 заявок и одобрена выдача 95 ипотечных кредитов на 1,1 млрд тенге.