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В этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Касым-Жомарт Токаев

Серик Сабеков
30 Марта 2023, 11:48
В этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сказал, что уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами.

«Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса. Ранее Президент РК заявил, что Правительству требуется принять меры по снижению влияния государства на рыночные процессы.


Президент Казахстана   Правительство РК   Мажилис   Экономика   Токаев Касым-Жомарт   Инфляция  
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