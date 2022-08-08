Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
В этом году начнется строительство новой трубы на ТЭЦ – аким Петропавловска
8 Августа 2022 14:40

В этом году начнется строительство новой трубы на ТЭЦ – аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Назначенный в прошлую пятницу аким Петропавловска Руслан Анбаев выходные дни провел на работе. Результатами поездки по городу поделился на своей странице в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вполне ожидаемо, что первым посещенным новым градоначальником объектом стала Петропавловская ТЭЦ-2. Р.Анбаев сообщил, что на днях к работе подключили дымовую трубу № 2. Продолжается ремонт котлов. Сейчас действуют три котла. К отопительному сезону подключат четыре. По информации градоначальника, еще четыре запустят в ноябре. Всего в отопительный сезон будут функционировать 11 котлов.

«В этом году приступят к строительству дымовой трубы №1. Уже в октябре начнут возводить фундамент. Такой же проект подрядчиками реализуется в Павлодаре. Идет привязка павлодарского проекта к нашей ТЭЦ-2. Трубу возведут в 50 метрах от старой. Демонтаж обрушившейся не повлияет на строительство новой и на ход отопительного сезона», - написал Р.Анбаев.

Посетил в выходные дни новый аким города микрорайон «Копай», где начался долгожданный снос частного сектора. По сведениям Р.Анбаева, здесь уже началось строительство 10 ипотечных многоэтажек. Сдать в эксплуатацию их рассчитывают в следующем году.

«Всего в частном секторе микрорайона насчитывается около 185 частных и пять двухэтажных домов. На их месте планируется строительство 29 многоэтажек, школы и поликлиники. Все собственники сносимых жилищ будут обеспечены квартирами либо денежной компенсацией», - проинформировал Р.Анбаев.



Новости по теме
Лебедь приплыл за помощью к людям в СКО
Новый мост по проспекту Улы дала открылся в столице
Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске
Читайте также
Новый мост по проспекту Улы дала открылся в столице
Лебедь приплыл за помощью к людям в СКО
Спасшего женщину в автобусе мужчину наградили в Алматы
Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске
Цены на вторичное жилье повысились за год на 26,4% в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и трех областях Казахстана
Деревья вырубили у моста в Семее
Продолжается ремонт шортандинской котельной в Акмолинской области
Популярное
1 Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК
2 Система оценивания на уроках физкультуры может поменяться в РК
3 Иностранные туристы в Казахстане тратят в день по 100-200 долларов - эксперт
4 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
5 Казахстан завоевал бронзовую медаль ЧА по дзюдо в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив