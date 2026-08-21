В это воскресенье наступит судьбоносный момент — Токаев о первых выборах в Курултай

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил перед выборами в Курултай, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Уважаемые соотечественники! В предстоящее воскресенье в нашей стране состоится поистине историческое событие — первые выборы в новый однопалатный Курултай. В последние годы наша страна уверенно идет по пути масштабных реформ. Благодаря единству, согласию, солидарности нам удалось достичь больших результатов в построении Справедливого Казахстана. Но впереди еще много работы. С вступлением в силу Народной Конституции эти выборы станут точкой отсчета новых реформ на благо всех граждан и откроют новую веху в летописи современного Казахстана. Выборы в Курултай мною были анонсированы заранее, чтобы все партии смогли надлежащим образом подготовиться к ним. В результате первая избирательная кампания в Курултай была содержательной, открытой, конкурентной, цивилизованной. Таково общее мнение наших граждан. Вне всяких сомнений, эти выборы запомнятся как, пожалуй, самые интересные в истории нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в ходе встреч с избирателями, агитации в средствах массовой информации, общенациональных теледебатов, дискуссий в социальных сетях партии аргументированно представили свои программы.

— Другими словами, граждане получили возможность оценить взгляды политических партий на будущее страны, различные инициативы по дальнейшему развитию всех сфер жизни от экономики до культуры, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что предвыборная кампания показала, что в стране произошла смена общественной повестки, и в этой повестке центральное место прочно заняли идеи созидания и прогресса.

— На сцену вышли новые лица, появились интересные идеи. Это важный признак политического обновления, пробуждения пассионарной энергии нашей нации. Меня особенно радует, что в общественные дискуссии активно включились молодые люди, представители профессиональных сообществ, предприниматели. Это прямой результат наших реформ, направленных на повышение политической культуры и расширение участия граждан в управлении государством. Ответственное отношение к судьбе страны — это важнейшее условие динамичного прогресса Казахстана, — сказал Глава государства.

Президент добавил, что ход избирательной кампании отслеживали многочисленные отечественные и международные наблюдатели. В день голосования они будут работать на участках.

— Мы строим государство, в котором неизменными нормами становятся принцип «Закон и Порядок», эффективность властных институтов, уважение к воле граждан, защита их законных прав, — сказал он.

Напомним, выборы в Курултай пройдут 23 августа.