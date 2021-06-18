В эти два года Президент успешно выполнял роль кризис-менеджера - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны понимать идею Главы государства, только Слышащее государство способно трансформироваться в справедливое государство, а справедливость – краеугольный камень предвыборной кампании Касым-Жомарта Токаева. Такое мнение во втором выпуске программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» выразил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, нужно сказать, что на первые два года президентства Касым-Жомарта Кемелевича, конечно же, выпали очень непростые испытания. Самая главная из них – пандемия коронавируса. Только сейчас мир постепенно привыкает жить в новых реалиях, но все равно, это, конечно, дается нам всем тяжело. Не стоит забывать о чрезвычайных ситуациях, которые произошли в стране. Это взрывы в Арыси, Кордайские события, паводки в Мактаарале. Поэтому, прежде всего, в эти два года Президент успешно выполнял роль кризис-менеджера. Часто ему приходилось принимать сложные, но смелые решения, которые даже в самую трудную минуту консолидировали наше общество», - отметил Даурен Абаев.

По его словам, еще одна знаковая особенность президентства Касым-Жомарта Токаева – внедрение «Слышащего государства».

«Это очень своевременный, нужный концепт. Это не просто принцип или идея, это политика. И медленно, но верно на самых разных уровнях государственного управления понимание этой политики приходит. Важно не путать «Слышащее государство» с ориентацией на общественное мнение. Если это было бы так, то, наверное, мы бы не проводили вакцинацию, не принимали бы какие-то карантинные ограничения, многих непопулярных решений», - считает первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК.

Даурен Абаев в ходе интервью отметил, что «Слышащее государство» - понимание реальных общественных нужд, запросов граждан, ну и естественно, максимально фиктивное удовлетворение этих запросов.

«Конечно, запросы могут меняться. И у государства должен быть важный и серьезный инструментарий, чтобы эти изменения мы могли фиксировать. Это, конечно, коммуникации с гражданами, социология, экспертно-аналитическая составляющая и многое другое. Все эти компоненты в органах власти, особенно в Администрации Президента, конечно же, серьезно усиливаются. Мы должны понимать идею Главы государства, только Слышащее государство способно трансформироваться в справедливое государство, а справедливость – краеугольный камень предвыборной кампании Касым-Жомарта Токаева», - заключил Даурен Абаев.