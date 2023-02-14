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В ЕС запретили выпуск автомобилей на бензине и дизеле с 2035 года

14 Февраля 2023, 22:17
В ЕС запретили выпуск автомобилей на бензине и дизеле с 2035 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Европарламенте постановили с 2035 года не выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это окончательно утвердило договоренности между парламентом ЕС и странами Евросоюза, достигнутые в октябре 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Европейский парламент (ЕП) окончательно одобрил запрет на выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Большинство евродепутатов во вторник, 14 февраля, проголосовали за запрет на продажу в ЕС машин с бензиновыми и дизельными моторами с 2035 года. В результате окончательно утверждена договоренность, достигнутая ЕП и странами Евросоюза еще в октябре 2022 года.

После достижения этой договоренности не хватало лишь окончательного ее одобрения обеими сторонами. Страны-члены ЕС дали добро еще в ноябре, теперь зеленый свет дал и Европарламент. Согласно принятому решению, с 2035 года в Евросоюзе должны выпускаться лишь автомобили с нулевым выбросом углекислого газа.

Одним из спорных пунктов на переговорах был вопрос о том, сделает ли делать исключение для автомобилей с углеродно-нейтральным синтетическим топливом. Это так называемое электротопливо (E-Fuel) производится с помощью электроэнергии из воды и углекислого газа. Данный вопрос поручили изучить Еврокомиссии. Правительство Германии добивалось на уровне ЕС положения, согласно которому автомобили на электротопливе не должны изначально подвергаться запрету.

Утвержденные ныне Европарламентом правила были согласованы в рамках «зеленых» планов ЕС «Fit for 55», цель которых – сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55 процентов к 2030 году.


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