22:15, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6
В Ереване перед зданием правительства проходит акция протеста
Несколько сотен протестующих собрались перед зданием правительства Армении в центре Еревана, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ТАСС.
Граждане требуют обеспечить гуманитарный коридор армянскому населению Карабаха. Участники акции также выступают против премьер-министра Никола Пашиняна.
Силовики в несколько рядов охраняют вход в здание правительства. Каких-либо стычек с правоохранителями нет. В остальной части города обстановка в настоящий момент спокойная.