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    22:15, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Ереване перед зданием правительства проходит акция протеста

    Армения митинги
    Фото: кадр из видео ТАСС

    Несколько сотен протестующих собрались перед зданием правительства Армении в центре Еревана, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ТАСС.

    Граждане требуют обеспечить гуманитарный коридор армянскому населению Карабаха. Участники акции также выступают против премьер-министра Никола Пашиняна.

    Силовики в несколько рядов охраняют вход в здание правительства. Каких-либо стычек с правоохранителями нет. В остальной части города обстановка в настоящий момент спокойная.

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