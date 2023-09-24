В Ереване перед зданием правительства проходит акция протеста

Несколько сотен протестующих собрались перед зданием правительства Армении в центре Еревана, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ТАСС.

Граждане требуют обеспечить гуманитарный коридор армянскому населению Карабаха. Участники акции также выступают против премьер-министра Никола Пашиняна.

Силовики в несколько рядов охраняют вход в здание правительства. Каких-либо стычек с правоохранителями нет. В остальной части города обстановка в настоящий момент спокойная.