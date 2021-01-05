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В Эр-Рияде проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

Автор:  
Арсен Утешев
5 Января 2021, 17:18
В Эр-Рияде проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Пятого января 2021 года в Саудовской Аравии состоится 41-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который, как ожидается, вновь воссоединит членов организации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Саммит проходит в провинции Эль-Улаан на северо-западе Саудовской Аравии. В мероприятии примут участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, вице-президент ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Бахрейна Салман бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид а также организатор саммита – король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Помимо представителей - членов организации также в мероприятии примут участие глава МИД Египта Самех Шукри, а также советник и зять президента США Д. Трампа Джаред Кушнер.

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Как ожидается, на саммите будет достигнута договоренность о прекращении разногласий с Катаром, делегация которого примет участие во встрече лидеров стран ССАГПЗ впервые с 2017 года, передает Reuters. Кроме того, предстоит подписание соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Катаром.

Накануне саммита власти Саудовской Аравии открыли свое воздушное пространство, а также морскую и сухопутную границу с Катаром.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявляли о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

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Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива – созданная в 1981 году закрытая международная организация. Примечательно, что в оригинальном названии отсутствует формулировка «Персидский залив», поскольку в арабских странах это водное пространство именуется Арабским заливом.


Арабские эмираты   Египет   Общество  
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