В энергобалансе Казахстана в качестве нового источника базовой генерации предусмотрена АЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В энергетическом балансе страны в качестве нового источника базовой генерации предусмотрена атомная электрическая станция установленной мощностью 2,4 ГВт. Об этом сообщили в министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии реализуются ряд проектов по вводу источников генерации. В частности, в рамках рынка мощности заключен ряд инвестиционных соглашений, что позволяет существующим станциям провести модернизацию и реконструкцию своих мощностей», - сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства.

Было отмечено, что на сегодня реализуются проекты, которые позволят с 2022-2025 годы ввести 1 760 МВт с общим объемом инвестиций свыше 491 млрд тенге.

Кроме того, ведется реализация проектов по строительству блока 3 Экибастузкой ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомплекса.

В 2022 году планируется проведение аукционных торгов по проектам маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт.

Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему.

Согласно разработанному Энергетическому балансу к 2035 году потребление электроэнергии составит порядка 153 млрд кВтч. При этом выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин снизится и составит порядка 89 млрд кВтч.

«Действующие энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности населения и экономики в электрической энергии. В этой связи, к 2035 году требуется обеспечить ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 17,5 ГВт», - пояснил Болат Акчулаков.

В Министерстве энергетики отмечают, что на сектор генерации влияет ряд факторов по снижению экологического влияния, в том числе принятые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

В этой связи, в Энергетическом балансе страны в качестве нового источника базовой генерации предусмотрена атомная электрическая станция установленной мощностью 2,4 ГВт.



