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    18:38, 18 Март 2022 | GMT +6

    В энергобалансе Казахстана в качестве нового источника базовой генерации предусмотрена АЭС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В энергетическом балансе страны в качестве нового источника базовой генерации предусмотрена атомная электрическая станция установленной мощностью 2,4 ГВт. Об этом сообщили в министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии реализуются ряд проектов по вводу источников генерации. В частности, в рамках рынка мощности заключен ряд инвестиционных соглашений, что позволяет существующим станциям провести модернизацию и реконструкцию своих мощностей», - сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства.

    Было отмечено, что на сегодня реализуются проекты, которые позволят с 2022-2025 годы ввести 1 760 МВт с общим объемом инвестиций свыше 491 млрд тенге.

    Кроме того, ведется реализация проектов по строительству блока 3 Экибастузкой ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомплекса.

    В 2022 году планируется проведение аукционных торгов по проектам маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт.

    Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему.

    Согласно разработанному Энергетическому балансу к 2035 году потребление электроэнергии составит порядка 153 млрд кВтч. При этом выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин снизится и составит порядка 89 млрд кВтч.

    «Действующие энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности населения и экономики в электрической энергии. В этой связи, к 2035 году требуется обеспечить ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 17,5 ГВт», - пояснил Болат Акчулаков.

    В Министерстве энергетики отмечают, что на сектор генерации влияет ряд факторов по снижению экологического влияния, в том числе принятые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

    В этой связи, в Энергетическом балансе страны в качестве нового источника базовой генерации предусмотрена атомная электрическая станция установленной мощностью 2,4 ГВт.



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    Правительство Минэнерго РК Энергетика Общество Атомная станция
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