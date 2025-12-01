РУ
    В Елисейском дворце разгорается скандал с кражей дорогой посуды

    Во Франции арестованы воры дорогой посуды из президентского буфета Елисейского дворца, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Le Parisien

    После дерзкого ограбления музея Лувр в октябре этого года кража президентского серебра и драгоценного фарфора Севрской мануфактуры с клеймом «Palais de l’Elysee» набирает резонанс во французском обществе.

    Эта история действительно потрясла стены Елисейского дворца и поставила в неловкое положение службы, занимающиеся сохранением президентского наследия.

    Почти два года сотни предметов столовой посуды — чашки, блюдца, тарелки — все они числились историческими и бесценными, постепенно исчезали из хранилищ учреждения.

    Главным подозреваемым является не кто иной, как бывший казначей дворца некий «Томас М.» — сдержанная, но ключевая фигура, чья роль заключалась именно в управлении посудой во время торжественных приемов и ведении тщательного учета этих сокровищ. У него было два сообщника, которых также арестовали в декабре.

    При содействии своего партнера, другого торговца антиквариатом, «Томас М.» продавал посуду молодому человеку лет тридцати из Версаля, любителю истории и коллекционеру фарфора. Обвиненный в скупке краденого признался в преступлении.

    Пропажу части сервизов обнаружила служба безопасности дворца, после чего полиция провела аресты и обыски, вернув почти всю посуду.

    Примечательно, что с гравировкой «Palais de l’Elysee» (Елисейский дворец) вещь вряд ли примут серьезные коллекционеры. Поэтому французские эксперты называют произошедшее абсурдом: каков мотив красть то, что практически невозможно будет перепродать.

    Французские СМИ сообщают, что произошедшее вызвало беспокойство в Елисейском дворце и поставило вопросы о повышении мер безопасности.

