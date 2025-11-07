В экономику Ауэзовского района Алматы инвестировано 82 млрд тенге

За год количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 7% - с 57,1 до 61 тысячи. Это позволило создать более 9 тысяч новых рабочих мест. В экономику района инвестировано 82 миллиарда тенге, что составляет 5,8% от общего объема инвестиций по городу.

Фото: акимат Алматы

Малый и средний бизнес остаются основой экономического роста района. На территории Ауэзовского района работают 12 крупных промышленных предприятий, которые с начала года произвели продукции на сумму 83 миллиарда тенге. До конца года этот показатель планируется довести до 100 миллиардов.

Значительный рост наблюдается и в других отраслях. Объем розничной торговли увеличился на 30%, достигнув 798 миллиардов тенге против 612,7 миллиарда годом ранее. Строительная отрасль выросла на 46% и составила 62 миллиарда тенге.

Фото: акимат Алматы

Поступления налогов и платежей в бюджет превысили плановые показатели и составили 284 миллиарда тенге при плане 265 миллиардов. Рост составил 125%.

Ауэзовский район подтверждает статус одного из наиболее динамично развивающихся районов Алматы, внося весомый вклад в экономику города.