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В «Экибастузтеплоэнерго» опровергли слухи о выходе из строя котла №4

2 Декабря 2022, 11:37
В «Экибастузтеплоэнерго» опровергли слухи о выходе из строя котла №4

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Распространяющееся в Сети видео о том, что на Экибастузской ТЭЦ вышел из строя котел № 4, опровергли в «Экибастузтеплоэнерго». Ответное видео с разъяснением ситуации записал генеральный директор компании Павел Мельничук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В ролике он опроверг слухи о поломке котла № 4.

«Станция работает в штатном режиме, в работе шесть котлов из десяти. Из них три водогрейных и три энергетических. Счет котлов у нас идет с пятого. Четвертый котел был выведен из эксплуатации еще в начале 2000-х годов», – сообщил Мельничук.

Генеральный директор «Экибастузтеплоэнерго» также призвал казахстанцев не верить распространяющимся в Сети слухам.


Фото: facebook.com/pavlodarenergo

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