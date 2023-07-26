В Экибастузе возбудили уголовное дело после возгорания на АЗС

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - По факту возгорания на автогазозаправочной станции в Экибастузе возбуждено уголовное дело. На месте происшествия найдено тело мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Экибастуза.



«Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 281 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 2 статьи 292 (Нарушение правил пожарной безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в ведомстве.

Постановлением акимата города создана рабочая группа по мониторингу деятельности 23 автозаправочных станций, 11 газовых, под председательством заместителя акима города Экибастуза. В состав рабочей группы вошли руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуз, начальник местной полицейской службы, руководители отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.

Рабочая группа преступила к работе с сегодняшнего дня.

Напомним, сегодня четыре цистерны загорелись на автогазозаправочной станции в Экибастузе. Пламя перешло на продуктовый магазин «Феруза». Пожар локализовали в 15:00, ликвидировали в 15:44, однако на месте происшествия обнаружили тело молодого мужчины.