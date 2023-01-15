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В Экибастузе на несколько часов отключат от тепла часть жилых домов

15 Января 2023, 11:12
В Экибастузе на несколько часов отключат от тепла часть жилых домов

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Без теплоснабжения временно останутся часть жилых домов и два соцобъекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 15 января с 10.00 до 13.00 отключат внутриквартальную тепловую сеть от Тк-4Л в сторону Машхур Жусупа, 124.

«На данной теплосети будет проводиться врезка кран шаровых. В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в 20 многоэтажных и 106 частных жилых домах, а также под отключение попадают 14 юридических лиц и два социальных объекта», – говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что время подключения указано ориентировочно.


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