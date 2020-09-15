В Египет возвращаются верблюжьи бега

КАИР. КАЗИНФОРМ – В Египте возобновляются верблюжьи бега – популярное традиционное развлечение местных бедуинов-кочевников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

Верблюжьи бега – распространенная традиция во многих арабских странах. За долгие годы верблюд стал единственным транспортом бедуинов, населяющих обширные пустыни Ближнего Востока.

В середине сентября сотни египетских бедуинов, одетых в традиционные джалабии, собрались у подножия огромного плато в Синайской пустыне, чтобы оседлать верблюдов и поучаствовать в гонках после шестимесячного перерыва из-за коронавируса.

За считанные минуты более 500 верблюдов одолели 2 километра по трассе на плато Эт-Тих, в ходе гонки горбатых животных преследовали их владельцы на внедорожниках.

В последние годы в этот вид спорта были внесены некоторые современные новшества, в целом не нарушившие традиции их проведения. Например, вместо жокеев стали использовать роботов, которыми оператор управляет дистанционно из джипа, движущегося по специальной полосе вдоль бегового трека. Джип также выполняет функцию «кнута» - с помощью автомобильного клаксона и криков водители подгоняют верблюдов к финишу.

Соревнования стали подготовкой к международному соревнованию, которое пройдет в октябре в Шарм эль-Шейхе, сообщил Салех аль-Музайни, глава верблюжьего клуба Нувейбы.

«Верблюды не исчезнут для нас. Мы можем использовать их веками. Если верблюд уйдет, исчезнут и бедуины, - делится шейх Хасан из племени Алегат, один из организаторов гонок. - Верблюжьи бега были в прошлом, но мы их возродили».

Обычно верблюжьи бега проводятся раз в 2-3 месяца и привлекают большое количество туристов и бедуинов в пустыню, расположенную в центре Синайского полуострова.

Со слов шейха Хасана, только за шесть месяцев пандемии владельцы верблюдов потеряли от 10 до 15 миллионов египетских фунтов (от 620 до 940 тысяч долларов), поскольку им приходится оплачивать животным обучение и питание, а также проводить медицинские осмотры.

В месяц обслуживание верблюда доходит до 2 тысяч египетских фунтов, а хорошо обученного верблюда можно продать за два миллиона египетских фунтов (около 130 тысяч долларов).