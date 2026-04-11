    15:37, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    В ЕЭК отметили праздник Наурыз

    В Евразийской экономической комиссии отметили Наурыз. На один день штаб-квартира Комиссии превратилась в колоритный уголок востока. Гостей встречали звуки домбры и комуза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ЕЭК

    — Примите искренние поздравления с праздником Наурыз мейрамы! Наше интеграционное объединение, основанное на принципах равенства, дружбы и созидания, воплощает в себе многое из того, что лежит в основе этого светлого праздника. Наурыз сближает миллионы людей по всему миру, — обратился к гостям мероприятия председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

    Фото: ЕЭК

    В месте празднования были установлены юрты, расстелены узорчатые ковры, размещены произведения живописи. Творческое наполнение праздника обеспечили сотрудники Комиссии, которые исполнили песни, инструментальные композиции, танцевальные номера, в основе которых — народные традиции и обычаи.

    В заключительной части мероприятия гости осмотрели экспозицию этновыставки, приняли участие в мастер-классах по народным ремеслам, продегустировали национальные блюда.

    Ранее в Москве в павильоне «Казахстан» на ВДНХ отметили Наурыз.

    Теги:
    Наурыз Бакытжан Сагинтаев ЕАЭС Россия
