В ЕЭК отметили праздник Наурыз

— Примите искренние поздравления с праздником Наурыз мейрамы! Наше интеграционное объединение, основанное на принципах равенства, дружбы и созидания, воплощает в себе многое из того, что лежит в основе этого светлого праздника. Наурыз сближает миллионы людей по всему миру, — обратился к гостям мероприятия председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

В месте празднования были установлены юрты, расстелены узорчатые ковры, размещены произведения живописи. Творческое наполнение праздника обеспечили сотрудники Комиссии, которые исполнили песни, инструментальные композиции, танцевальные номера, в основе которых — народные традиции и обычаи.

В заключительной части мероприятия гости осмотрели экспозицию этновыставки, приняли участие в мастер-классах по народным ремеслам, продегустировали национальные блюда.

Ранее в Москве в павильоне «Казахстан» на ВДНХ отметили Наурыз.