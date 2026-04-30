Контроль за декларированием дорогих товаров усиливают в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии по инициативе государств — членов ЕАЭС внесла изменения в порядок заполнения декларации на товары, передает корреспондент агентства Kazinform.

Корректировки затронули приложения № 2 и № 3 и направлены на унификацию правил указания сведений при таможенном декларировании.

В обновленные приложения добавлены дополнительные коды ТН ВЭД ЕАЭС с расширенным описанием сведений для ряда сложных, дорогостоящих и налогоемких технических товаров. Это должно повысить точность идентификации продукции и упростить процедуры контроля.

— Реализация инициатив сторон будет способствовать идентификации товаров и повышению эффективности таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, минимизации запросов дополнительных документов и сведений у декларантов, снижению вероятности проведения иных дополнительных проверочных мероприятий, — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев.

Напомним, в соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса ЕАЭС порядок заполнения таможенной декларации определяется Евразийской экономической комиссией. Действующий порядок был утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257.

Приложение № 2 содержит перечень уточняющих сведений для товаров, помещаемых под различные таможенные процедуры, включая выпуск для внутреннего потребления, таможенный склад, переработку на таможенной территории и за ее пределами, временный ввоз и вывоз, реимпорт, реэкспорт, свободную таможенную зону и свободный склад. Приложение № 3 касается товаров, помещаемых под процедуру отказа в пользу государства.

