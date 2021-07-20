В ЕАЭС создается единый рынок ветеринарных препаратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе обсужден на совещании руководителей профильных уполномоченных органов государств ЕАЭС под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко. Результаты совещания позволяют говорить о скором создании в Союзе единого рынка ветеринарных препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Сторонам удалось снять разногласия по большинству последних спорных вопросов. Это означает, что проект единых наднациональных правил будет вынесен на дальнейшее рассмотрение органами Союза. Окончательное решение примет Совет ЕЭК.

«Сейчас, в соответствии с решением еще десятилетней давности, регистрация ветеринарных лекарственных препаратов осуществляется по национальным законодательствам государств нашего Союза, – отметил Виктор Назаренко. – Результаты такой регистрации взаимно признаются другими государствами-членами. Это дает право обращения ветеринарных лекарственных препаратов на таможенной территории ЕАЭС. Но практика применения этой нормы выявила ряд проблемных вопросов, негативно влияющих на рынок ветеринарных лекарственных средств Союза».

Принятие единых евразийских правил регулирования в этой сфере кардинально поменяет ситуацию.

Достигнув ряда концептуальных договоренностей, руководители уполномоченных органов стран ЕАЭС подчеркнули, что редакция отдельных положений соответствующего проекта решения Совета Комиссии будет дополнительно уточнена и согласована с экспертами сторон в ближайшее время.