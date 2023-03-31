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В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов

Махаббат Сыздыкова
31 Марта 2023, 12:21
В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила порядок прослеживаемости подкарантинной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

«Этот документ позволит органам фитосанитарного контроля отслеживать подкарантинную продукцию от поля до прилавка, а бизнесу – избежать необоснованных запретов и ограничений стран ЕАЭС на ввоз плодоовощной продукции. Действие порядка будет распространяться на подкарантинную продукцию, ввозимую и перемещаемую по территориям стран ЕАЭС», - пояснили в Министерстве.

Документ вступает в силу через год, в марте 2024 года. Под прослеживаемость подпадает растениеводческая продукция с высоким фитосанитарным риском. На сегодняперечень содержит 35 видов продукции, это луковицы, картофель, томаты, лук репчатый, капуста, салат-латук, морковь, огурцы, бобовые овощи, отдельные виды семян, орехов, бананы, кофе и другие.

Прослеживаемость будет осуществляться через интеграцию национальных цифровых систем. Для этого соответствующие органы стран-участниц ЕАЭС будут вносить в информационную систему результаты карантинных фитосанитарных проверок, проведенных в отношении партии подкарантинной продукции. Здесь же формируется уникальный идентификационный номер каждой партии. При получении партии подкарантинной продукции участники ВЭД с помощью информационной системы обязаны незамедлительно сообщать уполномоченному органу страны назначения о прибытии товара.

Как сообщили в МТИ РК, до момента вступления в силу документа ЕЭК будет дорабатывать технологические документы для запуска интегрированной информационной системы, а уполномоченные органы должны обеспечить готовность национальных информационных систем для взаимной интеграции.


Экономика   ЕАЭС   Сотрудничество   Минторговли  
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