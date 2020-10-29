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В Джидде произошло нападение на французское консульство

Автор:  
Арсен Утешев
29 Октября 2020, 19:30
В Джидде произошло нападение на французское консульство

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В саудовском городе Джидда неизвестный напал на охранника консульства Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

По сообщению полиции, мужчина ударил сотрудника охраны французского консульства, «использовав острый предмет», тем самым причинив ему легкие ранения. Сообщается, что нападавшему чуть больше 40 лет, он является саудовским подданным. В настоящее время мужчина задержан.

В опубликованном посольством Франции в Эр-Рияде заявлении дипломатическая миссия осудила «необоснованное» нападение.

«Мы обращаемся к нашим соотечественникам в Саудовской Аравии с призывом проявлять максимальную бдительность», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о трех убитых в результате нападения в церкви французского города Ницца. Спустя несколько часов неизвестный мужчина попытался напасть с ножом на полицейских во французском Авиньоне.

Напомним, 29 октября мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда.

События происходят на фоне обострения напряженности после того, как в середине октября был обезглавлен французский учитель средней школы, который показал карикатуры на пророка на уроке свободы слова.


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