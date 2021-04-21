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    12:25, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    В двух районах Туркестанской области выпал снег

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Созакском и Тюлькубасском районах Туркестанской области выпал снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Созакском районе выпавший снег, в сочетании с метелью, затруднил движение транспорта по дорогам. Прогнозируется, что снегопад продлится до середины дня.

    В селе Шакпак Тюлькубасского района снег выпал сегодня утром, в настоящее время он уже тает.

    Ранее сообщалось о выпадении снега в Алматинской области.

    По прогнозам синоптиков, холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан.



    Теги:
    Погода Туркестанская область Алматы
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