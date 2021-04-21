12:25, 21 Апрель 2021 | GMT +6
В двух районах Туркестанской области выпал снег
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Созакском и Тюлькубасском районах Туркестанской области выпал снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Созакском районе выпавший снег, в сочетании с метелью, затруднил движение транспорта по дорогам. Прогнозируется, что снегопад продлится до середины дня.
В селе Шакпак Тюлькубасского района снег выпал сегодня утром, в настоящее время он уже тает.
Ранее сообщалось о выпадении снега в Алматинской области.
По прогнозам синоптиков, холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан.