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    14:31, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    В двух районах Туркестанской области проходили тои, несмотря на карантин

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на карантин, жители Туркестанской области продолжают приглашать родственников и друзей и устраивать пышные торжества. Специальные мобильные группы выявляют подобные нарушения и останавливают тои с участием большого количества гостей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудники Мактаральского РОП установили, что в доме одного из местных жителей проходит кудалык. На мероприятие собралось около 70 человек. Представители мобильной группы остановили торжество, провели с собравшимися разъяснительную работу о недопустимости нарушения карантина и распустили всех по домам.

    Ещё одни той стражи порядка выявили во время рейдовых мероприятий в Толебийском районе. Участковые инспекторы Толебийского РОП совместно с мобильной группой выявили факт проведения свадьбы в одном из заведений города Ленгера, где собрались более 120 человек.

    Стражи порядка также провели разъяснительную беседу и распустили гостей по домам. Всего же мобильной группой на территории Толебийского района пресечено 5 фактов нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

    В отношении устроителей тоев, не соблюдающих ограничительные меры и игнорирующих карантин, собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических норм», направили в районные СЭС для привлечения к административной ответственности.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область Общество
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