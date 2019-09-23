В двух элитных квартирах Алматы выявили порностудию - полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Порнографические материалы незаконно изготавливались и распространялись в арендованных двух элитных квартирах, расположенных в Медеуском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ДП Алматы сообщили, что на месте преступления были задержаны девушки, оказывающие виртуальные интимные услуги, программист, прибывший из Кыргызстана, обеспечивающий техподдержку. Кроме того, в ходе обыска были изъяты процессоры и тематическая атрибутика.









«Работа на так называемых «студиях» была налажена системно, от технического обеспечения до графика работ девушек в 3 смены. Единственная отличительная черта деятельности этой «кухни» в том, что интим услуги осуществлялись виртуально. Девушки демонстрировали свои тела через веб-камеру посредством интернета в сетях на зарубежных сайтах США и Европы, и все это за деньги. Клиенты за такое «развлечение» оплачивали безналичным расчетом через сервер, находящийся также вне нашей страны. Набор на «веб-моделей» производился через рекламы о приеме на работу девушек модельной внешности с высоким заработком. Как правило обещанного высокого заработка исчисляемого в тысячи долларов никто не получал», - рассказал заместитель начальника Департамента полиции подполковник полиции Данияр Мендебаев.





По данному факту в Департаменте полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 311 УК РК «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов». Все задержанные лица будут допрошены в процессуальном порядке и по степени ответственности к ним будут применены меры, в соответствии с уголовным законодательством.



