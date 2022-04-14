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    10:10, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    В два раза сократится количество комиссий при министерствах и акиматах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил Правительству сократить в два раза количество консультативно-совещательных органов при Правительстве, центральных и местных исполнительных органах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительству Республики Казахстан поручено в двухмесячный срок провести сплошную ревизию действующих контрольных поручений Премьер-Министра Республики Казахстан, заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан и руководства Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан на предмет их дублирования и актуальности; обеспечить сокращение в два раза количества консультативно-совещательных органов при Правительстве, центральных и местных исполнительных органах; пересмотреть подходы к формированию реестра государственных услуг, включив в него наиболее востребованные гражданами и бизнесом жизненные и деловые ситуации, обеспечив их реинжиниринг и автоматизацию», - говорится в тексте Указа.

    Правительству также поручено обеспечить возможность использования доступных онлайн-сервисов для проведения открытых совещаний в целях коммуникаций с гражданами и оперативного межведомственного взаимодействия.

    Напомним, комиссии, советы и иные консультативно-совещательные органы образуются при Правительстве республики для выработки предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Правительства. Консультативно-совещательные органы возглавляют Премьер-Министр, его заместители, члены Правительства.

    Как сообщалось ранее, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

    Президент поручил запустить онлайн-ресурс для сбора предложений по дебюрократизации.

    Кроме того, государственным органам поручено сократить расходы на канцелярскую бумагу в три раза.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Закон и право Правительство для граждан Акимат
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