В ДТП в Самарской области РФ казахстанцы не пострадали – МИД

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана, который направлялся по маршруту «Шымкент – Нижний Новгород» и съехал с дороги в Самарской области (Россия), передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанские дипломаты еще выясняют подробности ДТП, но сообщили, что среди пострадавших нет граждан Казахстана.

- По предварительной информации, среди пострадавших наших граждан нет. Это в основном граждане Узбекистана, – заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Напомним, что в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана. Два человека погибли, 10 доставлены в медицинское учреждение.



