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    17:34, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В ДТП в Самарской области РФ казахстанцы не пострадали – МИД

    ДТП с автобусом
    Фото: ГИБДД Самарской области РФ

    В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана, который направлялся по маршруту «Шымкент – Нижний Новгород» и съехал с дороги в Самарской области (Россия), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанские дипломаты еще выясняют подробности ДТП, но сообщили, что среди пострадавших нет граждан Казахстана. 

    - По предварительной информации, среди пострадавших наших граждан нет. Это в основном граждане Узбекистана, – заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в МИД. 

    Напомним, что в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана. Два человека погибли, 10 доставлены в медицинское учреждение.

    Теги:
    Пострадавшие Казахстанцы ДТП МИД РК Происшествия Россия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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