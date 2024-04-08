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    11:43, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Автобус из Казахстана слетел с трассы в России: есть погибшие

    Авария, ДТП в России
    Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области

    Смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана произошло в Самарской области Российской Федерации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Госавтоинспекции ГУ МВД России.

    Как сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, 8 апреля примерно в 01:00 в Кинельском районе произошло ДТП с участием автобуса.

    Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов по предварительны данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги «Урал-Муханово» выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение.

    Установлено, что автобус зарегистрирован в Казахстане. Он перевозил граждан Узбекистана. Предварительно маршрут автобуса был Шымкент – Нижний Новгород.

    На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.

    Теги:
    Дороги ДТП Автобус Происшествия Россия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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