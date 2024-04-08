Автобус из Казахстана слетел с трассы в России: есть погибшие

Смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана произошло в Самарской области Российской Федерации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Госавтоинспекции ГУ МВД России.

Как сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, 8 апреля примерно в 01:00 в Кинельском районе произошло ДТП с участием автобуса.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов по предварительны данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги «Урал-Муханово» выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что автобус зарегистрирован в Казахстане. Он перевозил граждан Узбекистана. Предварительно маршрут автобуса был Шымкент – Нижний Новгород.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.