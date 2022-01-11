В ДП Алматы опровергли рассылку о людях в форме, громящих квартиры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы неизвестные люди переодеваются в полицейскую и медицинскую форму и громят квартиры горожан. В рассылке призывают не открывать никому двери и не доверять людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и врачами. В Департаменте полиции города опровергли эту информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.