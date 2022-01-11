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В ДП Алматы опровергли рассылку о людях в форме, громящих квартиры
11 Января 2022 16:22
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы неизвестные люди переодеваются в полицейскую и медицинскую форму и громят квартиры горожан. В рассылке призывают не открывать никому двери и не доверять людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и врачами. В Департаменте полиции города опровергли эту информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.
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«На настоящий момент подобных фактов не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
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