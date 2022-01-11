+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В ДП Алматы опровергли рассылку о людях в форме, громящих квартиры

11 Января 2022 16:22
Поделиться:
В ДП Алматы опровергли рассылку о людях в форме, громящих квартиры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы неизвестные люди переодеваются в полицейскую и медицинскую форму и громят квартиры горожан. В рассылке призывают не открывать никому двери и не доверять людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и врачами. В Департаменте полиции города опровергли эту информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули

«На настоящий момент подобных фактов не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Фейки   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям
Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте
Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули
Популярное
1 О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
2 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
3 Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
4 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
5 Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
6 Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Читайте также
Ещё одного погибшего военного похоронили в Караганде
Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны
О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив