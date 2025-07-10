13:35, 10 Июль 2025 | GMT +5
В Доме министерств в Астане мужчина бросил зажигательную смесь
Сегодня около 8 утра в подъезде №11 Дома министерств в Астане произошел пожар. Неизвестный зашел в здание Министерства просвещения и бросил зажигательную смесь на турникет, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний гражданин, совершивший поджог в подъезде Дома министерств. По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.
Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что утечка газа произошла в Талдыкоргане. Она была своевременно устранена, опасность ликвидирована.