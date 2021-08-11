+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Дохе состоится заседание Казахстанско-катарского делового совета

11 Августа 2021 18:30
Поделиться:
В Дохе состоится заседание Казахстанско-катарского делового совета

ДОХА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Арман Исагалиев встретился с первым заместителем торгово-промышленной палаты Катара Мухаммедом бин Тауаром Аль-Кауари, который является cопредседателем Казахстанско-катарского делового совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Новости по теме
В Королевскую библиотеку Бельгии передали книги Абая
Центральная Азия: от общей истории к общему будущему Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии

В ходе встречи были обсуждены пути дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами. При этом стороны подчеркнули важность задействования потенциала созданного в 2017 году Делового совета, который призван стать локомотивом масштабного взаимодействия бизнес кругов Казахстана и Катара.

В этой связи достигнута договоренность о проведении 22-23 августа в Дохе заседания Делового совета для обсуждения перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Торгово-промышленная палата Катара, учрежденная в 1963 году, является одной из старейших торговых палат в странах Залива. Она насчитывает более 75 тысяч членов. Эта структура нацелена на развитие бизнеса на национальном, региональном и международном уровнях, а также защиту коммерческих, промышленных и иных интересов своих членов, представляющих частный сектор.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Сотрудничество  
Поделиться:
Новости по теме
В Королевскую библиотеку Бельгии передали книги Абая
Центральная Азия: от общей истории к общему будущему
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии
Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
3 33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
4 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
5 Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких
6 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Читайте также
МИД Турции: Спасибо казахским братьям за солидарность и поддержку
Литовская семья основала Федерацию тогызкумалак в Вильнюсе
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив